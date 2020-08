Caso Viviana Parisi, il pm conferma: “I resti trovati ieri sono di Gioele, sua madre ha avuto un crollo mentale” (Di giovedì 20 agosto 2020) “I resti umani ritrovati ieri mattina sono compatibili con Gioele“: lo ha affermato il procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, prima di entrare in procura. Viviana Parisi “soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a una crisi mistica“: è quanto risulta scritto su un certificato medico rilasciato dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e che la donna teneva nel cruscotto della sua auto, secondo quanto ha confermato il procuratore parlando con i cronisti in procura. Il corpicino martoriato del piccolo Gioele è stato trovato a poche centinaia di metri dal traliccio vicino al quale è stato rinvenuto il corpo della ... Leggi su meteoweb.eu

