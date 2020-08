Caso Viviana Parisi: il papà di Gioele in caserma per il riconoscimento degli indumenti dI Gioele. Il dolore dei Vigili del Fuoco: “Abbiamo fatto il possibile” [FOTO] (Di giovedì 20 agosto 2020) Daniele Mondello è appena arrivato alla caserma Calipari di Messina, accompagnato dal padre Letterio e una donna. E’ stato convocato per il riconoscimento degli indumenti e le scarpe trovare ieri nei pressi del luogo del ritrovamento dei resti di Gioele nei boschi di Caronia (Messina). Mondello è entrato direttamente con l’auto in caserma. Per gli inquirenti si tratta “quasi certamente” del corpicino del piccolo Gioele. I resti umani sono stati portati ieri sera all’obitorio del Policlinico di Messina. “Siamo profondamente addolorati per la morte di Viviana e di Gioele e siamo vicini al dolore di papà ... Leggi su meteoweb.eu

Nel day after del drammatico ritrovamento dei resti ossei, di un paio di scarpette blu, brandelli di una maglietta e di un pantaloncino appartenenti al piccolo Gioele Mondello, il procuratore di Patti ...

Con il ritrovamento di quelli che sembrano a tutti gli effetti i resti del piccolo Gioele Mondello, le indagini del pool investigativo sono interamente orientate a scoprire cos'è successo quel tragico ...

