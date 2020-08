Caso Viviana Parisi: cosa è accaduto alla dj ed al figlio Gioele (Di giovedì 20 agosto 2020) Un marito, un figlio amatissimo, la passione per la musica: la vita di Viviana Parisi era, o quantomeno sembrava, quasi perfetta. Il giorno della scomparsa Lo scorso 3 agosto, tutto è finito: la donna, 39 anni, è uscita di casa con il figlio Gioele, 4 anni, mentre il marito scendeva nel loro studio di registrazione a lavorare. Viviana non è più tornata a casa: quel giorno ha avuto un incidente dal quale l’hanno vista allontanarsi con il figlioletto in braccio. Dopo la denuncia della scomparsa sono cominciati ad emergere elementi sulla donna, come il fatto che ultimamente fosse depressa, e paranoica nel periodo di crisi del coronavirus. Il ritrovamento dei due corpi Il corpo di Viviana, in ... Leggi su thesocialpost

Nel day after del drammatico ritrovamento dei resti ossei, di un paio di scarpette blu, brandelli di una maglietta e di un pantaloncino appartenenti al piccolo Gioele Mondello, il procuratore di Patti ...

Con il ritrovamento di quelli che sembrano a tutti gli effetti i resti del piccolo Gioele Mondello, le indagini del pool investigativo sono interamente orientate a scoprire cos'è successo quel tragico ...

