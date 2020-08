Caso Viviana Parisi, come è morta la madre di Gioele (Di giovedì 20 agosto 2020) Ieri un carabiniere in congedo ha trovato alcuni resti umani, probabilmente appartenenti a un bambino compatibili con il corpo di Gioele. Bisognerà attendere l’esame del DNA per poter attribuire ufficialmente quei resti a Gioele, ma gli inquirenti sembrano non avere dubbi. Il cadavere del bambino era ad alcune centinaia di metri dal luogo dove è stato trovato il cadavere della madre Viviana Parisi. La morte di Viviana Parisi Sono ancora moltissimi i dubbi sulla morte di Viviana Parisi: cosa è successo dopo che lei e Gioele hanno abbandonato l’auto in autostrada? Il corpo di Viviana Parisi è stato ritrovato vicino a un ... Leggi su thesocialpost

