Caso Viviana Parisi | “C’è stato un intervento successivo degli animali”

Nelle campagne di Caronia "c'è stato un intervento successivo degli animali sull'effetto dispersione, o al momento dei fatti o successivamente". Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, anticipando la nomina di nuovi esperti per l'autopsia, ma "non prima di sabato prossimo, anche dopo...". "Mi auguro che dagli esami dei resti – ha aggiunto – si possano capire tante cose".

«Mio figlio lo trovo da solo. Chiunque possa e voglia può unirsi a me», aveva detto. Poi ieri mattina, intorno alle 10, la segnalazione di un ex carabiniere in pensione, Giuseppe Di Bello che ha spieg ...

Caso Viviana Parisi: cosa è accaduto alla dj ed al figlio Gioele

Lo scorso 3 agosto, tutto è finito: la donna, 39 anni, è uscita di casa con il figlio Gioele, 4 anni, mentre il marito scendeva nel loro studio di registrazione a lavorare. Viviana non è più tornata a ...

