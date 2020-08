Caso Balbontin-Paita, il comico al contrattacco: «Quante Lelle ci sono in Liguria?». Ma Facebook gli blocca il profilo (Di giovedì 20 agosto 2020) Attacco anche alle ministre che hanno espresso solidarietà alla Paita: «sono intervenute senza neppure accertarsi dell’accaduto» Leggi su ilsecoloxix

La deputata renziana intraprende vie legali per un "a bagasce siamo coperti" che ritiene rivolto alla sua persona. La Spezia - Paita querela il comico Enrique Balbontin, il prof di Savonese al fianco ..."Enrique avviso la Lella?". E Balbontin, comico genovese, risponde: "A bagasce siamo coperti, grazie". Scoppia la bufera su quello che non può essere derubricato come uno scambio di battute scanzonate ...