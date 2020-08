Casertana, il mercato entra nel vivo: arrivano i primi tre acquisti (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni dei calciatori Lorenzo Valeau, Alessandro Petruccelli e Pasquale De Sarlo. – Lorenzo Valeau arriva dall’AS Roma con la formula del prestito. Terzino sinistro classe 1999, nell’ultima stagione ha militato nelle fila dell’Imolese (Serie C Girone B ) collezionando 27 presenze e 1 rete. Nel febbraio 2019 la sua prima esperienza tra i professionisti con l’approdo al Catania. – Alessandro Petruccelli, centrocampista classe 1999, cresciuto nel vivaio giallorosso, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Fidelis Andria (Serie D) con all’attivo 43 presenze e 1 rete. – Pasquale De Sarlo, attaccante classe 1999, è reduce dall’esperienza con il Rieti (18 presenze, 2 reti). I tre calciatori, aggregati al primo gruppo ... Leggi su anteprima24

