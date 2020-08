Caronia come Vermicino. La campagna, la ressa, le maratone e i bambini sfortunati protagonisti (Di giovedì 20 agosto 2020) La campagna, la ressa, le telecamere, gli inviati, le lunghe maratone ricche di aggiornamenti che spesso non si rivelano tali. Nella giornata di mercoledì l’Italia ha vissuto la sua seconda Vermicino, a trentanove anni di distanza. Totali le differenze delle due storie, al contrario identiche le conseguenze mediatiche che, ieri come oggi, hanno visto al centro della scena dei poveri bambini quasi della stessa età.Alfredino Rampi aveva sei anni quando il 10 giugno 1981 cadde in un pozzo profondo più di 50 metri. Gioele ne aveva quattro e quasi certamente sono suoi i resti trovati a Caronia, in provincia di Messina. Tragico incidente da una parte, fitto mistero dall’altro, collegato oltretutto alle sorti della mamma, ritrovata morta ... Leggi su blogo

