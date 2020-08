"Carica virale maggiore che negli adult in terapia intensiva". Virus e bambini, si ribalta tutto (Di giovedì 20 agosto 2020) Nei bambini è stata registrata una Carica virale di coronaVirus "significativamente più alta" di adulti ricoverati in terapia intensiva perché affetti da Covid-19. La ricerca americana realizzata dai ricercatori del Massachusetts General Hospital e dal Mass General Hospital for Children e pubblicata sul Journal of Pediatrcis è destinata a cambiare il modo in cui combattere l'epidemia. I bambini, anche sotto i 5 anni, non solo sono portatori asintomatici del Virus, ma non si può escludere che siano anche diffusori. La ricerca, scrive il Corriere della Sera, ha analizzato soggetti di età compresa tra gli 0 e i 22 anni, scoprendo un'altissima Carica virale ... Leggi su liberoquotidiano

