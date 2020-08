Capricorno (Di giovedì 20 agosto 2020) Il rapper Eminem consiglia : “Non prendete mai ecstasy, birra, Bacardi, erba, Pepto-Bismol, Vivarin, Tums, Tagamet HB, Xanax e Valium nello stesso giorno”. Forse perché questa miscela tossica potrebbe ucciderci o renderci psicotici? No.... Leggi Leggi su internazionale

enerijuve02 : RT @xx_dlibyh: delle louies hanno pagato per mettere il nome di lou su una stella di walk on fame e gli hanno regalato una stella nella cos… - hshshsjwjzj : @dreaminkoo capricorno jsjdjsj - brikeyy_ : RT @Sekhmet_: nessuno ha parlato abbastanza del fatto che le fan di Louis hanno pagato per fare una stella a walk of fame a Louis e in più… - nephilimsel : RT @xx_dlibyh: delle louies hanno pagato per mettere il nome di lou su una stella di walk on fame e gli hanno regalato una stella nella cos… - LeStellediEG : Capricorno: Idee in movimento! #microoroscopo #microroscopo -