Camorra, arrestata a Frosinone la sorella del boss Michele Zagaria, Elvira. Era ai domiciliari, nella sua villa un’uscita segreta per visite e fughe (Di giovedì 20 agosto 2020) arrestata Elvira Zagaria, sorella del boss dei Casalesi Michele, divenuta il leader del clan camorristico a seguito dell’arresto del fratello. Gravata da numerosi precedenti, nel 2015 era stata arrestata insieme ad altri esponenti del clan per il reato di associazione di stampo mafioso, in quanto coinvolta nell’operazione che ha consentito di far luce sulle infiltrazioni del clan Zagaria anche nella gestione degli appalti ospedalieri di Caserta, operazione culminata con l’emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 persone e con sequestri di beni per milioni di euro. Nel corso dell’operazione era emerso il ruolo centrale svolto da Elvira Zagaria. A lei, dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano

MatteoMarchini5 : Camorra, arrestata a Frosinone la sorella del boss Michele Zagaria, Elvira. Era ai domiciliari, nella sua villa un’… - ilfattovideo : Camorra, arrestata a Frosinone la sorella del boss Michele Zagaria, Elvira. Era ai domiciliari, nella sua villa un’… - PupiaTv : Camorra: arrestata Elvira Zagaria, sorella del superboss dei casalesi Michele - -