Cambiano sottosegretari i viceministri ma il sito del governo non si accorge di nulla (Di giovedì 20 agosto 2020) Uno potrebbe pensare che " essendo una figura giuridica "spuria" " il viceministro non debba entrare in Gazzetta e quindi, conseguentemente, nel sito governo.it. Ma questa tesi è smentita decisamente ... Leggi su notizie.tiscali

E allora, comprendiamo un po’ chi fa il sito governo.it, anche loro hanno diritto alle vacanze e hanno tutte le giustificazioni per non sapere che Lucia Azzolina non ha più un sottosegretario ...

