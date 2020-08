Calo nei mercati europei, Milano inclusa (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, dopo la partenza sottotono della piazza di Wall Street su cui pesa la delusione per le minute della Federal Reserve che nostrano una view economica più prudente. Sul mercato valutario, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un Calo dello 0,26%. L’Oro è in Calo (+0,19%) e si attesta su 1.931,9 dollari l’oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 41,99 dollari per barile, in netto Calo del 2,19%. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +142 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%. Tra le principali Borse europee sotto pressione ... Leggi su quifinanza

CameraOpen : RT @BMTI_IT: ??#Prezzi #Granoduro ??Ulteriore calo (-0,9%) in chiusura di luglio nei listini delle #cameredicommercio #3agosto https://t.co… - mauricarta1 : ??Ad ogni modo, in Turchia Lira si è fortemente deprezzata e ha sempre meno riserve “in cassa” per difenderla/manten… -