California, un morto e diversi feriti a causa degli incendi (Di giovedì 20 agosto 2020) Ancora una volta, la California è stata colpita da una serie di pericolosi incendi: nell'area attorno a San Francisco molte persone sono state fatte evacuare. A dichiarare lo stato d'emergenza, come riporta Skytg24, è stato Gavin Newsom, Governatore della California. Gli incendi che si sono verificati nelle ultime 72 ore sono troppi e la scelta …

Nelle ultime settimane la California, uno degli stati più grandi e il più popoloso ... Per ora gli incendi non hanno causato morti o feriti gravi, ma hanno costretto all’evacuazione dei 100mila ...

San Francisco, evacuate migliaia di persone per gli incendi in California. VIDEO

Dichiarato lo stato d'emergenza. Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha fatto sapere che ci sono almeno 367 roghi attivi causati in prevalenza dalle alte temperature e dai forti venti. Centinaia ...

