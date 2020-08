Calciomercato, Thiago Silva a un passo dal ritorno in Italia (Di giovedì 20 agosto 2020) Thiago Silva, difensore brasiliano del Paris Saint Germain, sarebbe a un passo dal ritorno in Italia: la squadra che lo corteggia (da tempo) è la Fiorentina. C’è una finale da giocare. È quella tra PSG e Bayern Monaco. La finale delle finali: vincerla vorrebbe dire alzare la coppa della Champions League. Una competizione che rimarrà per sempre nella storia vista la situazione in cui si è svolta. Nel pieno di una pandemia mondiale dovuta al continuo circolare del coronavirus. Al centro della notizia, però, c’è Thiago Silva che disputerà sì la finale in questione, ma poi saluterà gli amici parigini, in scadenza di contratto. E alle porte di casa Silva ha bussato la ... Leggi su bloglive

