Calciomercato serie C LIVE: Perugia, idea Stellone per la panchina (Di giovedì 20 agosto 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Giovedì 20 agosto 13.04 Turris, arriva Rainone – Il difensore classe 1988 ha firmato un biennale. 10.00 Perugia, idea Stellone – Gli umbri stanno cercando il nuovo allenatore, a riportarlo è TuttoC.com. Mercoledì 19 agosto 17.45 Feralpisalò, piace Checchi dell’Imolese – A riportarlo è TuttoC.com 16.17 Novara, preso il centrocampista Hrkac. 12.55 Juve under 23, la panchina verrà affidata a Zauli – A riportare ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - Gazzetta_it : #calciomercato #Milan, lo stallo su #Ibra si fa pericoloso: vuole un ingaggio da top player - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - calciomercatoit : ?? VIDEO - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Calciomercato, Thiago Silva in Serie A? Damiani gela Milan e Fiorentina: "Alla fine resterà al Psg"

"La trattativa di per sé sarebbe difficile, perché lo stipendio del giocatore è fuori dai parametri dalle squadre italiane. Io credo che alla fine rimarrà al Paris, Leonardo so che lo stima ed è pure ...

Probabili formazioni Spezia Frosinone/ Quote: Matteo Ricci sfida Raffeele Maiello

Probabili formazioni Spezia Frosinone: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la finale di ritorno dei playoff della Serie B, i liguri partono in vantaggio ma… Probabili formazi ...

