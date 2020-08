Calciomercato Pisa, Marconi chiede la cessione: si muovono tre club (Di giovedì 20 agosto 2020) . Monza ed Empoli sondano il terreno. Attenzione al Crotone Michele Marconi, attaccante classe 1989 del Pisa, ha chiesto di essere ceduto. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com il giocatore nerazzurro ha voluto chiedere al club di essere messo sul mercato. Sul giocatore si sarebbero mosse tre società: il Crotone, che il prossimo anno giocherà in serie A, ma soprattutto Monza ed Empoli. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il futuro di Marconi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

E' il Pisa a vincere BeSports, il primo campionato eSports della Serie B su eFootball PES 2020. Battuti in finale il Benevento e il Cosenza. La prima edizione d ...Pisa, 19 agosto 2020 - Tempo di avvicendamenti in casa nerazzurra, mentre si gettano le basi per la nuova stagione sportiva 2020-21 che inizierà più tardi del solito. Nel calciomercato a cambiare magl ...