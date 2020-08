Calciomercato Parma – Carli all’opera per il nuovo Parma (Di giovedì 20 agosto 2020) Marcello Carli è partito subito per costruire il nuovo Parma, ha già incontrato i vertici societari e due volte mister D’Aversa. L’intesa con il mister è fondamentale, così come lo è stato con Faggiano, per costruire una rosa giusta per il nuovo progetto. Mercoledì è iniziato il ritiro pre-campionato con qualche problemino da risolvere come la situazione del portiere Sepe che sembrerebbe gradire il trasferimento al Torino in maglia granata. La decisione spetta al Parma, a nessuno conviene tirare troppo la corda, che lo cederebbe per avere una plusvalenza rispetto ai 5 milioni spesi per il riscatto. Nel caso di partenza di Sepe nel mirino della società emiliana c’è Gabriel del Lecce. Vista ... Leggi su giornal

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #CoppaUefa, una storia italiana: dalla Juve 77 al Parma 99. Ora tocca all'#Inter vincere la prima #EuropaLeague - NMercato24 : Cigarini piace al Parma. Sarebbe un ritorno in Emilia per il centrocampista. #Calciomercato #20agosto - ACalciomercato : #Calciomercato #Parma piace #Farias per sostituire il partente #Gervinho #Transfers ?? - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato - #Parma, nome per l’attacco: piace #Farias - PisuDavi : #Calciomercato | #Parma, piace #Farias se dovesse partire #Gervinho -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Calciomercato Parma, occhi su Diego Farias del Lecce Calcio News 24 Calciomercato Juventus, altri quattro colpi | Ecco la formazione di Pirlo

Sul terreno del calciomercato si prospetta una rivoluzione, con sei nuovi titolari rispetto alla stagione appena conclusa. Ma entriamo nel dettaglio. Preso già Kulusevski dall’Atalanta a gennaio (e ...

Europa League: le squadre favorite per la conquista del torneo

Il calcio è più vivo che mai. I campionati nazionali sono finiti, ma il pallone continua a girare. È un agosto dalle emozioni europee, con le due Coppe più affascinanti che si stanno svolgendo in ques ...

Sul terreno del calciomercato si prospetta una rivoluzione, con sei nuovi titolari rispetto alla stagione appena conclusa. Ma entriamo nel dettaglio. Preso già Kulusevski dall’Atalanta a gennaio (e ...Il calcio è più vivo che mai. I campionati nazionali sono finiti, ma il pallone continua a girare. È un agosto dalle emozioni europee, con le due Coppe più affascinanti che si stanno svolgendo in ques ...