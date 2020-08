Calciomercato Palermo, dalla difesa all’attacco: Rizzo ad un passo, occhi puntati su Agazzi e Marsura (Di giovedì 20 agosto 2020) Inizia ufficialmente l'era Roberto Boscaglia al Palermo.Nella giornata di ieri, il tecnico originario di Gela - che ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni - è stato presentato alla stampa. Nel pomeriggio, invece, lo stesso allenatore ha fatto il primo sopralluogo nel campo sportivo di Petralia Sottana, dove il nuovo Palermo targato Boscaglia inizierà a prendere forma.Intanto, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', nei prossimi giorni è atteso in città anche Alberto Rizzo, terzino sinistro classe 1997, che Boscaglia conosce dai tempi del Trapani. Reduce dall'ultima stagione in Serie B con la maglia del Cittadella, il calciatore nato a Erice si è svincolato, trovando un accordo di massima con la dirigenza ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, dalla difesa all’attacco: Rizzo ad un passo, occhi puntati su #Agazzi e Marsura - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, dalla difesa all'attacco: Rizzo ad un passo, occhi puntati su Agazzi e Marsura… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, dalla difesa all'attacco: Rizzo ad un passo, occhi puntati su Agazzi e Marsura… - WiAnselmo : Ex #Palermo: Norbert Balogh, ecco l’Honved. Contratto pesante e ruolo da protagonista, i dettagli… - Mediagol : Ex #Palermo: Norbert Balogh, ecco l’Honved. Contratto pesante e ruolo da protagonista, i dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo: via libera per il ritorno di Fallani, ma la SPAL detta le condizioni Mediagol.it Calciomercato Lazio, tentativo in extremis per Cavani

Con la grana silva David Silva ancora da digerire, la Lazio sta pensando alle prossime mosse di calciomercato da porre in essere per tentare di alzare l'asticella della competitività della rosa a disp ...

Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia: "Da tempo sognavo di essere qui"

Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia. Ecco il video della conferenza stampa. Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi ...

Con la grana silva David Silva ancora da digerire, la Lazio sta pensando alle prossime mosse di calciomercato da porre in essere per tentare di alzare l'asticella della competitività della rosa a disp ...Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia. Ecco il video della conferenza stampa. Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi ...