Calciomercato, Napoli: non solo Osimhen. Ecco come cambierà l’undici azzurro (Di giovedì 20 agosto 2020) Il rompere le righe in casa Napoli è arrivato subito dopo la conclusione della stagione, con la sconfitta rimediata in quel di Barcellona in Champions League che, di fatto, ha sancito la fine degli impegni sul rettangolo verde per i ragazzi di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese, subentrato in corso quest’anno a Carlo Ancelotti, … L'articolo Calciomercato, Napoli: non solo Osimhen. Ecco come cambierà l’undici azzurro Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - DiMarzio : Il #Napoli prende tempo con Gabriel del Lille ma sul giocatore avanza l'#Arsenal: le ultime - Gazzetta_it : #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - LaCasaDelCalcio : RT @DiMarzio: #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro https://t.c… - alepozzetti : #Cavani e #Benfica novelli sposi. Lunedì l’ex Napoli sarà a Lisbona per le visite mediche di rito e la firma. #calciomercato -