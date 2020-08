Calciomercato, le notizie del giorno – La bomba di Messi, l’attaccante alla Juve e quello per la Lazio (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato, le notizie del giorno – Gerard Deulofeu potrebbe tornare al Milan. L’esterno spagnolo, ultima stagione al Watford, cambierà sicuramente aria dopo la retrocessione in Championship. Stagione negativa per tutta la squadra e un grave infortunio per Deulofeu, che ha condizionato il finale di campionato. Ma ora è quasi pronto a ripartire dopo la riabilitazione. E potrebbe farlo dal Milan. I rossoneri lo hanno cercato e anche il classe 1994 ha aperto all’opzione durante un’intervista a ‘Onda Cero’: “Mi sento molto bene. Ho preso l’infortunio con molta positività e sono sereno. Voglio tornare presto ma con precauzione, non c’è fretta anche se mi manca giocare. A livello personale questa stagione ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Notizie Lazio – Pochesci: “Lazio la vera avversaria della Juventus con campionato regolare”

L’allenatore Sandro Pochesci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera su alcuni temi attuali del calcio italiano e la stagione appena conclusa. Ecco le sue principali parole ...

Notizie Lazio – Onofri: “La Lazio per restare al top deve fare acquisti di livello”

L’ex calciatore Claudio Onofri ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio su alcuni temi del calcio attuale in casa biancoceleste. Ecco le sue principali parole: “La Lazio deve ...

