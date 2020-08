Calciomercato Lazio – Doppio affare con il Fenerbahce, sulla trequarti si valuta un gradito ritorno (Di giovedì 20 agosto 2020) Entra sempre più nel vivo il Calciomercato della Lazio, che dovrà affrontare una prossima stagione piuttosto impegnativa visti i tanti impegni derivanti da Campionato, Coppa Italia e Champions League, competizione alla quale la Lazio parteciperà di nuovo in virtù del 4° posto conquistato. Asse con il Fenerbahce E’ in corso una trattativa che si avvia a grandi falcate verso le fasi finali con il club turco del Fenerbahce: la Lazio ha infatti messo da tempo gli occhi su Vedat Muriqi con il quale nel corso del tempo ha un accordo con il calciatore, e sembra averlo trovato anche con il club proprietario del cartellino che ha formalmente accettato le condizioni offerte dai biancocelesti, ossia 16 milioni più 2 di bonus con tanto di visite ... Leggi su giornal

