Calciomercato Juventus, Pirlo ha scelto la spalla di Cristiano Ronaldo: tutto su Dzeko (Di giovedì 20 agosto 2020) Calciomercato Juventus – Paratici è stato protagonista di un blitz in Inghilterra, il dirigente della Juventus si è mosso in entrata e in uscita. Il primo obiettivo è quello di piazzare i calciatori in esubero, i nomi più caldi sono quelli di De Sciglio, Ramsey, Alex Sandro e Bernardeschi, più le situazioni da risolvere del centrocampista Khedira e dell’attaccante Higuain. Si è parlato anche di Raul Jimenez del Wolves, non è arrivata la fumata nera ma la trattativa rimane comunque complicata per il valore del cartellino superiore ai 60 milioni di euro. Quello del messicano non è il nome in pole. Pirlo ha le idee chiare, la sua preferenza è chiara: Edin Dzeko. Il bosniaco può rappresentare la spalla ... Leggi su calcioweb.eu

