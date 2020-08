Calciomercato Juventus, obiettivo Dzeko per l’attacco: alternativa Milik per la Roma (Di giovedì 20 agosto 2020) In cima alla lista della spesa della Juventus c’è una punta centrale, un attaccante capace di segnare e far segnare, che possa dividersi con Cristiano Ronaldo il peso del reparto offensivo bianconero. Foto Getty / Paolo RattiniIl preferito di Andrea Pirlo è senza dubbio Edin Dzeko, individuato come il rinforzo ideale per il proprio attacco, dal quale resta sempre in uscita Gonzalo Higuain. Il bosniaco, che ha segnato 19 gol e fornito 14 assist nella scorsa stagione, è considerato il pilastro della nuova Roma di Fonseca, per questo motivo il club giallorosso non vorrebbe liberarsene. Solo nel caso in cui fosse il giocatore a chiederlo, allora a quel punto la società di Friedkin si siederebbe ad un tavolo, valutando la situazione in base all’offerta pervenuta. Se Dzeko dovesse ... Leggi su sportfair

DiMarzio : Attacco #Juventus, in cima alla lista di #Pirlo c'è #Dzeko - SkySport : Calciomercato Juventus: Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. Nodo Milik - Gazzetta_it : #calciomercato #Dzeko? Da #Pjanic a #Szczesny, alla #Juve piace fare la spesa a casa #Roma. Con il sogno #Zaniolo… - Daniele82529070 : La Juve ha deciso, Dest è l'uomo giusto per la fascia destra del futuro: la strategia - scuroscuroscuro : RT @Juve_Explosion: Calciomercato #Juventus ?? #Zanimacchia in dirittura d'arrivo verso la Spagna. -