Calciomercato Juve: Paratici a Londra per vedere tre giocatori. I nomi (Di giovedì 20 agosto 2020) Fabio Paratici ieri è volato a Londra per incontrare cinque club di Premier League e provare a sondare il terreno per possibili operazioni Gazzetta questa mattina dettaglia il blitz londinese di Fabio Paratici. Il capo dell’Area Sport di Juventus è stato nella capitale inglese per presentare i pezzi pregiati del potenziale. mercato in uscita: Douglas Costa, Bernardeschi e Alex Sandro. Incontri con 5 club di Premier League: Paratici si è soffermato prima con il Tottenham, poi con il Manchester United, il West Ham e l’Aston Villa, tutte squadre piuttosto opulente e con idee chiare su come rinforzarsi. Prevista pure una puntatina con il Wolverhampton. Solo ... Leggi su calcionews24

