Calciomercato Inter: Messi ha deciso, la risposta al Barcellona (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Inter: Leo Messi oggi ha incontrato per la prima volta il nuovo tecnico, Ronald Koeman. E gli spifferi in arrivo da Barcellona fanno sognare Mercato Inter, i tifosi cominciano a sognare perché quello che fino ad unmese fa sembrava impossibile ora ha i contorni della probabilità. Leo Messi e il Barcellona possono davvero dirsi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League con il Siviglia Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Siviglia, finale ...Lothar Matthäus, leggenda del calcio tedesco, si unirà a FedEx, fornitore della logistica e sponsor ufficiale della UEFA Europa League, per consegnare il trofeo della UEFA Europa League allo Stadion K ...