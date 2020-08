Calciomercato Genoa – Stasera il playoff di Italiano: il punto sul mercato (Di giovedì 20 agosto 2020) Calciomercato Genoa – Si gioca Stasera il playoff di promozione della Serie B dopo il quale Vincenzo Italiano si dovrebbe liberare dal contratto con lo Spezia per approdare al Genoa. L’allenatore autore dell’impresa della squadra bianconera – qualsiasi sia il risultato di Stasera – è l’uomo individuato da Daniele Faggiano per rilanciare il Grifone in Serie A grazie alle sue idee di gioco. Servirà però anche allestire una rosa con uomini capaci di interpretare al meglio queste idee. Facciamo quindi il punto sui nomi che si sono alternati nei giorni scorsi come possibili obiettivi di mercato del Grifone. Calciomercato ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato - #Genoa, nuova squadra per #Gumus: è il #Fenerbahce - SkySport : Genoa, lo Spezia chiede 2 milioni per liberare Italiano: Carrera l'alternativa - VanishingDory : #Falque e #Gumus ,due ali destre perfette per il 4-3-3, ce le siamo fumate: oltretutto i più tecnici della rosa... #Calciomercato #Genoa - UgoBaroni : RT @SkySport: Genoa, lo Spezia chiede 2 milioni per liberare Italiano: Carrera l'alternativa - Fprime86 : RT @SkySport: Genoa, lo Spezia chiede 2 milioni per liberare Italiano: Carrera l'alternativa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Torino su Barak: Rincon può tornare al Genoa Calciomercato.com Incredibile Genoa: se salta Italiano può tornare Liverani

Quello odierno sarà un giorno decisivo in casa Genoa per conoscere il futuro della sua panchina. La finale di ritorno dei play-off di Serie B, in programma ques ...

Caprari, il Parma tenta il colpo in avanti

Il Parma vive un periodo di rivoluzione societario. Mentre Al Mana dovrebbe acquisire il club emiliano nei prossimi mesi, in società è cambiata anche la figura del direttore sportivo con l’avvicendame ...

Quello odierno sarà un giorno decisivo in casa Genoa per conoscere il futuro della sua panchina. La finale di ritorno dei play-off di Serie B, in programma ques ...Il Parma vive un periodo di rivoluzione societario. Mentre Al Mana dovrebbe acquisire il club emiliano nei prossimi mesi, in società è cambiata anche la figura del direttore sportivo con l’avvicendame ...