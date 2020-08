Brindisi, festa patronale in sordina e senza processione (Di giovedì 20 agosto 2020) Brindisi - Il Covid e la conseguente emergenza sanitaria che impone regole ferree in tema di distanziamento sociale non risparmiano nessuno. Neppure la festività patronale dedicata ai Santi Patroni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BRINDISI - Il Covid e la conseguente emergenza sanitaria che impone regole ferree in tema di distanziamento sociale non risparmiano nessuno. Neppure la festività patronale dedicata ai Santi Patroni Te ...

Niente disco? La movida è al pub "I divieti serali non ci fermeranno"

Viaggio nella notte di Cesenatico: la stretta sul distanziamento non spegne la voglia di divertirsi. La maggior parte dei ventenni segue le regole. Ma c’è chi si ribella: "Assembramenti? Anche fra gli ...

