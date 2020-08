Brescia, giocatore positivo al Covid-19 di rientro dalle vacanze in Sardegna (Di giovedì 20 agosto 2020) Tra le file del Brescia Calcio si annota un caso di positività al Covid-19. Secondo quanto riportato dall’Ansa si tratta di un giocatore di rientro dalle vacanze in Sardegna dove, nei giorni scorsi, è stato in contatto con altri calciatori della rosa lombarda. Nelle prossime ore i calciatori in questione, per i quali al momento non è stata rivelata l’identità, verranno sottoposti a tampone. Sono attesi ulteriori riscontri e accertamenti da parte della società. Leggi su sportface

FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - FPanunzi : Pensavo che Gnabry fosse un giocatore del Brescia - sportface2016 : #Brescia | Giocatore positivo al #covid19 dopo le vacanze in #Sardegna - quellafragile : Da giorni guardavo gli spostamenti di 4/5 dicendo “100% qualcuno di loro torna dalla vacanza con il Covid”. Ora:… - AnsaLombardia : Un positivo nel Brescia, di ritorno dalla Sardegna. Giocatore era in vacanza, tamponi per gli altri della rosa |… -