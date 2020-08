Borse in rosso. Negli Usa oltre un milione di richieste di sussidi alla disoccupazione (Di giovedì 20 agosto 2020) Il dato sul lavoro peggiore delle attese arriva dopo la doccia fredda della Fed sulla ripresa economica. Anche la Bce sottolinea le incertezze dell'outlook Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Borse in rosso. Negli Usa oltre un milione di richieste di sussidi alla disoccupazione: Il dato sul lavoro peggiore… - MarketWall_ITA : Tutti negative negative le Borse Europee che risentono delle performance di #Tokyo e #WallStreet e dell’annuncio di… - InvestingItalia : La Fed prudente sulla ripresa manda in rosso le Borse europee - - RPegna : RT @sole24ore: Borse, l'Europa in rosso non segue i record di Wall Street. A Piazza Affari giù i titoli oil - Vincenzo24d : RT @24finanza: Borse, l'Europa in rosso non segue i record di Wall Street. A Piazza Affari giù i titoli oil -