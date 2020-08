Bonus, Lega sospende la senatrice Casolati per aver preso il contributo per l'attività di gioielliera (Di giovedì 20 agosto 2020) Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama, ha comunicato la sospensione di Marzia Casolati. La senatrice ha percepito il contributo di 1.500 euro dalla Regione Piemonte come previsto ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Incassa 1.500 euro del bonus «Riparti Piemonte», sospesa senatrice della Lega - SkyTG24 : Sospesa senatrice Lega Marzia Casolati: ha preso il bonus Covid della Regione Piemonte - fattoquotidiano : Il sindaco di Viggiano (Lega) ha preso il bonus previsto da un bando fatto dalla sua giunta. E finanziato con le ro… - Alessan23932244 : RT @Corriere: Incassa 1.500 euro del bonus «Riparti Piemonte», sospesa senatrice della Lega - italiaserait : Sospesa Casolati, senatrice della Lega: aveva ottenuto il bonus da 1.500 per la sua attività -