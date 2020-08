Bonus Inps, tra i furbetti anche la senatrice leghista Casolati. Il partito: “Sarà sospesa” (Di giovedì 20 agosto 2020) Bonus Inps, tra i furbetti anche la senatrice leghista Casolati: “Sarà sospesa” Non accenna a placarsi la polemica che riguarda tutti quei parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il Bonus Inps per le aziende in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus: l’ultima in ordine di tempo a essere coinvolta in quello che viene considerato un vero e proprio scandalo è la leghista Marzia Casolati, proprietaria di una gioielleria a Torino. La senatrice piemontese della Lega, eletta in Parlamento nel 2018 ma nel giro del partito di Matteo Salvini da decenni, ha incassato il Bonus da 1.500 euro previsto ... Leggi su tpi

