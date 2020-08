Bonus furbetti, la senatrice Casolati sospesa dalla Lega (Di giovedì 20 agosto 2020) La senatrice Marzia Casolati, eletta con la Lega, ha percepito il contributo di 1.500 euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriali costrette alla chiusura per il lockdown. Si tratta della quarta parlamentare ad aver incassato il Bonus Covid. Per questo motivo è stata sospesa dal partito. Lo ha reso noto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, dopo aver ascoltato e verificato la posizione della senatrice. “Anche se non è stato commesso alcun illecito – ha precisato Romeo – e il contributo è stato già da tempo restituito, non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio”. Il provvedimento è stato accettato e condiviso ... Leggi su quifinanza

