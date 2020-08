Bonus Coronavirus, tra i furbetti anche la senatrice leghista Casolati. Il partito: “Sarà sospesa” (Di giovedì 20 agosto 2020) Bonus Coronavirus, tra i furbetti anche la senatrice leghista Casolati: “Sarà sospesa” Non accenna a placarsi la polemica che riguarda tutti quei parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il Bonus Inps e quello previsto dalle Regioni per le aziende in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus: l’ultima in ordine di tempo a essere coinvolta in quello che viene considerato un vero e proprio scandalo è la leghista Marzia Casolati, proprietaria di una gioielleria a Torino. La senatrice piemontese della Lega, eletta in Parlamento nel 2018 ma nel giro del partito di Matteo Salvini da decenni, ha incassato il ... Leggi su tpi

Ancora un caso di bonus Covid percepito da un parlamentare. E ancora una volta all’interno della Lega. A comunicarlo è lo stesso partito, facendo questa volta riferimento al bonus istituito dalla Regi ...

Bonus bebè 2020: le novità

Con due nuovi messaggi, emanati a distanza di qualche settimana uno dall'altro, l'Inps ricorda ai soggetti interessati che per volontà della legge di bilancio del 2020 è stato introdotto il principio ...

