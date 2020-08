"Bomba virale dalla Sardegna". Il Lazio ora è nei guai: impennata di contagi, numeri da lockdown (Di giovedì 20 agosto 2020) “Il mancato rispetto delle regole nei locali della movida in Sardegna rischia di far esplodere una Bomba virale”. Così Alessio D'Amato, l'assessore alla sanità del Lazio che teme un considerevole aumento dei casi. “è in corso una grande azione di tracciamento”, ma intanto nella regione si registra un importante aumento dei contagi: sono 115 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 75 di ieri. E l'impressione è che il numero sia destinato ad aumentare ancora, visto l'incremento negli ultimi giorni di positivi rientrati dalle vacanze e in particolare dalla Sardegna. Con quest'ultima che da Covid-free è passata ad essere a rischio ... Leggi su liberoquotidiano

