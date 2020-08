Bolzano, ghanese armato di coltello: la polizia lo arresta così. E i passanti aiutano gli agenti (Video) (Di giovedì 20 agosto 2020) Bolzano, 20 ago – Pieno centro di Bolzano. Un ghanese di 35 anni entra in un negozio, ruba un cellulare e minaccia una commessa con un grosso coltello da cucina. Conclusa la rapina, l’africano fugge in direzione di Piazza Verdi e Ponte Loredo imboccando la pista ciclabile. Non ha però fatto i conti con alcuni clienti dell’esercizio commerciale che iniziano a inseguirlo. Frattanto sul posto arrivano due pantere della polizia. Gli agenti si fiondano sul fuggitivo extracomunitario, il quale tenta di minacciare i poliziotti con il grosso coltello. I poliziotti però lo bloccano a terra e lo ammanettano, per poi condurlo nel carcere di Bolzano. Sembra tra l’altro che l’immigrato avesse compiuto un’altra ... Leggi su ilprimatonazionale

