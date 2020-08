Bollettino Lazio oggi 20 agosto: sono 115 i contagi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) “oggi nel Lazio si registrano 115 casi, di questi il 73% sono di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. sono 75 i casi a Roma città. Picco dei casi dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna“. Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, assessore della Regione Lazio alla Sanità, nella lettura del Bollettino di giovedì 20 agosto. “È assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida. Ci si può divertire in sicurezza – spiega D’Amato -. Gli altri casi di importazione provengono dalla Spagna (9), Grecia ed Emilia-Romagna (4), Malta (2), Etiopia, Croazia, Ucraina e India (1)“. Leggi su sportface

