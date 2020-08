Bollettino Covid Italia: 845 casi e 6 morti. Positivi triplicati in Veneto, boom in Lombardia e Lazio (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Bollettino Covid di oggi giovedì 20 agosto 2020. I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono845, le vittime sono 6, con i Positivi triplicati in 24... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid Covid Lazio, bollettino: 115 nuovi positivi in 24 ore. «Mai così tanti da aprile» Il Messaggero Coronavirus, caos sulla riapertura della scuola. Ricciardi: "Rientro a rischio". Azzolina: "Nessun rinvio siamo pronti"

L'aumento dei contagi (642 i nuovi positvi registrati ieri in Italia) preoccupa in vista del rientro a scuola e delle elezioni del 20-21 settembre. Ma la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina rassic ...

Coronavirus, oggi picco di 115 contagi. Al via i test nelle scuole

Per una ripartenza in sicurezza il 14 settembre, al via oggi nel Lazio la campagna di test sierologici sul personale docente e scolastico. Oltre diecimila le prenotazioni arrivate. I test saranno su b ...

