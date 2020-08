Bollettino Coronavirus, oggi 845 nuovi casi in Italia: ricoveri in crescita (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono diventati quasi 22,5 milioni i casi accertati di Covid-19 nel mondo stando alle elaborazioni della Johns Hopkins University, sempre secondo la quale sono circa 790mila le vittime accertate. Il ... Leggi su gazzetta

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 agosto: 845 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 agosto: 845 nuovi positivi e 6 morti - VivMilano : RT @DaniSalvestroni: Coronavirus Italia - Il bollettino di oggi, 20 agosto: 845 nuovi positivi, 6 morti e 2 persone ricoverate in terapia… - astigov : Coronavirus in Piemonte: bollettino contagi del 20 agosto, ore 16:30 -