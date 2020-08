Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 20 Agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ultimo Bollettino con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus delle ultime 24 ore, ha segnato un’ulteriore risalita dei contagi. Da qualche giorno la curva epidemica in Italia è tornata quindi a salire. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 20 Agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 642 nuovi casi (403 nelle 24 ore precedenti). E’ il dato più alto dallo scorso 23 maggio. Altri 7 sono i morti e aumentano i pazienti ricoverati con sintomi (+23 rispetto alle 24 ore precedenti). I guariti sono 364 nelle ultime 24 ore (ieri 174). Sono sempre in crescita anche il numero dei test effettuati: 71mila tamponi, quasi 20mila in più di ieri. In ... Leggi su giornal

