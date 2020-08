Bollettino coronavirus del 20 agosto: nuovi casi ancora in crescita (Di giovedì 20 agosto 2020) Bollettino del 20 agosto sull’andamento dell’epidemia di coronavirus: i nuovi casi sono 845. Il Ministero della Salute ha pubblicato il Bollettino sui nuovi casi di coronavirus aggiornato al 20 agosto. Secondo il ministero i nuovi casi di coronavirus in Italia sono 845, mentre ieri erano 642. I decessi nelle ultime 24 ore sono 6; le persone guarite invece sono 180. I casi in Italia quindi continuano a crescere in tutto il paese. Il Veneto rimane il primo paese per numero di contagi con 159 positivi; seguono la Lombardia con 154 e il Lazio con 115. Bollettino coronavirus 20 ... Leggi su bloglive

