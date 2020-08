Bollettino Coronavirus del 20 Agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) Nuovo balzo dei contagi oggi, 20 Agosto: incremento nazionale dei casi +0,33% con 845 positivi (ieri +0,25%) con 256.118 contagiati totali, 204.686 guarigioni e 35.418 deceduti (+6); 16.014 infezioni in corso (+654); 77.442 tamponi (di cui 38.235 in sole tre regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) contro 71.095 di ieri; rapporto positivi/tamponi 1,09% (ieri 0,90%). Ricoverati con sintomi 883 (+17); terapie intensive: +2 (68). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 159, Lombardia 154, Lazio 115. In Lombardia curva + 0,15% (ieri +0,09%) con 13.757 tamponi (ieri 9.000) e 154 positivi (26 a Milano città); rapporto positivi /tamponi 1,09% (ieri 1,01%); 97.715 contagiati totali; ricoverati +4 (155); terapie intensive +2 (16); 2 decessi. Leggi su sbircialanotizia

