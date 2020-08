Blue Bloods 10 ci sarà? Fiori d’arancio nel finale della nona stagione: trama 20 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Blue Bloods 10 ci sarà? In attesa dei nuovi episodi, stasera 20 agosto Rai2 manderà in onda il finale della nona stagione della serie tv.Il matrimonio tra Jamie ed Eddie è alle porte: il grande evento verrà celebrato proprio nell'ultimo episodio. Tutto andrà come previsto, oppure no? Ecco la trama del finale di stagione, l'episodio 9x22 dal titolo Qualcosa di blu.Il giorno delle nozze di Jamie ed Eddie si avvicina; Erin interroga un testimone la cui storia la porta a dubitare dell’onesta di Eddie; Danny e Baez svelano la complicata vita sentimentale di un giovane che è stato ucciso; Frank litiga con i piani alti.Nel cast di Blue ... Leggi su optimagazine

LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods Perdono su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods Interferenza su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods Gemelli su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods Questioni di princ su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - zazoomblog : Blue Bloods un nuovo episodio inedito stasera giovedì 13 agosto in seconda serata su Rai 2 - #Bloods #nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Bloods Blue Bloods 10 ci sarà? Fiori d’arancio nel finale della nona stagione: trama 20 agosto OptiMagazine Stasera in tv 20 agosto, su Rai 2 in seconda serata Blue Bloods. Ultimo episodio. Anticipazioni

Blue Bloods, ultimo episodio della nona stagione della serie che racconta le avventure degli uomini della famiglia Reagan che da generazioni lavorano come poliziotti nel dipartimento di New York. Stas ...

Guida serie TV del 20 agosto: 9-1-1, Blue Bloods, Fargo

Guida tv completa alle serie tv che andranno in onda questa sera, giovedì 20 agosto sulle reti televisive Rai, Mediaset e satellitari Sky. 20:35 The Big Bang Theory – S.9 E.2 (L’oscillazione della sep ...

Blue Bloods, ultimo episodio della nona stagione della serie che racconta le avventure degli uomini della famiglia Reagan che da generazioni lavorano come poliziotti nel dipartimento di New York. Stas ...Guida tv completa alle serie tv che andranno in onda questa sera, giovedì 20 agosto sulle reti televisive Rai, Mediaset e satellitari Sky. 20:35 The Big Bang Theory – S.9 E.2 (L’oscillazione della sep ...