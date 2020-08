Black Myth: Wu Kong – Anteprima (Di giovedì 20 agosto 2020) by Hynerd.it Con un gameplay trailer di approfondimento, Game Science rivela Black Myth: Wu Kong. Una produzione ambiziosa, che affonda le proprie radici nella cultura letteraria cinese. Non si sa molto riguardo a questo nuovo progetto, ma in meno di 24 ore il trailer ha incantato appassionati di tutto il mondo, grazie soprattutto alla qualità tecnica e la somiglianza meccanica dei celebri Souls-Like. Black Myth vuole essere la risposta cinese ad un ancora avvolto nel mistero Elden Ring e, a giudicare dalle … su: Black Myth: Wu Kong – Anteprima Leggi su hynerd

TheGamesMachine : Un #actionRPG a prima vista intrigante, immerso nelle leggende de #IlViaggioinOccidente, dagli sviluppatori cinesi… - Super_Vitto : Ho appena visto il trailer di Black Myth: Wu Kong di Game Science e già mi ispira parecchio! ?? - spaziogames : Bene, lo vogliamo adesso. #BlackMythWukong - Eurogamer_it : #BlackMythWuKong è talmente spettacolare da non sembrare vero! Sulle orme di #GodofWar e #Sekiro - GamingToday4 : Black Myth: Wu Kong è un incredibile action GDR tripla A proveniente dalla Cina -