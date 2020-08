Billie Eilish e l’endorsement a Biden: “Trump sta distruggendo gli Usa. C’è bisogno di leader che risolvono problemi, senza negarli” (Di giovedì 20 agosto 2020) Anche Billie Eilish si schiera contro Donald Trump. La popolare cantante americana, che proprio quest’anno ha compiuto 18 anni età per votare negli Stati Uniti, non usa mezzi termini e annuncia il suo endorsement a favore di Joe Biden. “Donald Trump sta distruggendo il Paese e tutto quello a cui teniamo. Abbiamo bisogno di leader che risolvano i problemi come il cambiamento climatico o il Covid, non che li neghino. Iniziamo votando per qualcun che sa qual e’ la posta in gioco, iniziamo votando per Biden e contro Donald Trump. Il mondo e il nostro futuro dipendono da questo. Vi prego, registratevi, vi prego, votate.” L'articolo Billie Eilish e l’endorsement a ... Leggi su ilfattoquotidiano

