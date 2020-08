Bill Gates: 'Nel terzo mondo ci saranno milioni di morti per la pandemia di Covid-19' (Di giovedì 20 agosto 2020) 'Ci saranno ancora milioni di morti, prima della fine della pandemia di Covid-19'. Questa la previsione di Bill Gates in un'intervista rilasciata all'Economist . Per il co-fondatore della Microsoft e ... Leggi su globalist

HuffPostItalia : Bill Gates: 'Ci saranno ancora milioni di morti, prima della fine della pandemia di Covid-19' - Adnkronos : #BillGates: 'Ancora milioni di morti prima della fine della pandemia' - RaiNews : Tanti sono i mancini famosi: dall'ex presidente Usa Barack Obama, al bassista dei Beatles Paul McCartney, fino al f… - badicea : RT @PaolinoNapolit7: #BillGates ??'Ci saranno ancora milioni di morti, prima della fine della pandemia di Covid-19' ?? Ma quando Muori ???. m… - sstefano80 : RT @CesareSacchetti: In Argentina, la dottoressa Chinda Brandolino sta guidando il movimento di resistenza dei medici argentini. I medici o… -