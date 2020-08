Bill Gates: "Ci saranno ancora milioni di morti, prima della fine della pandemia di Covid-19" (Di giovedì 20 agosto 2020) “Ci saranno ancora milioni di morti, prima della fine della pandemia di Covid-19”. Questa la previsione di Bill Gates in un’intervista rilasciata all’Economist . Per il co-fondatore della Microsoft e filantropo della Fondazione Bill&Melinda Gates, che ha già devoluto più di 350 milioni di dollari alla lotta contro la pandemia, “la maggior parte di quelle morti non sarebbe causata dalla malattia in quanto tale, ma dal sovraccarico dei sistemi sanitari, e di ... Leggi su huffingtonpost

