Bielorussia, Lukashenko: “Occidente finanzia proteste nel paese” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Presidente della Bielorussia Lukashenko ha accusato i paesi occidentali di finanziare le proteste e i disordini post elezioni che stanno attraversando la nazione. Durissime accuse di Lukashenko nei confronti dei paesi occidentali. Il presidente bielorusso ha infatti affermato, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza, che “i Paesi occidentali, direttamente, senza nasconderlo, annunciano apertamente … L'articolo Bielorussia, Lukashenko: “Occidente finanzia proteste nel paese” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

