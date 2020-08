Bielorussia, centrodestra: "L'Italia si schieri per la democrazia" (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - La crisi politica in Bielorussia rischia di essere un nuovo terreno di scontro tra le opposizioni di centrodestra e il governo Conte. Dopo la netta presa di posizione dell'Ue, che attraverso il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, non ha riconosciuto il risultato delle elezioni dello scorso 9 agosto e che non ha mancato già di innescare degli attriti con Mosca, si moltiplicano le voci tra chi, dall'opposizione, chiede al governo Italiano un pronunciamento chiaro e un'azione altrettanto chiara a sostegno della transizione democratica nel paese ex-sovietico guidato da Lukashenko. “Il governo Italiano – osserva il deputato di FI e membro della commissione Esteri di Montecitorio Osvaldo Napoli - oserei dire che su questa vicenda è in vacanza. Si deve essere per una transizione ... Leggi su agi

