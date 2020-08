Berlusconi: «Dal governo solo mance elettorali. Meloni? Pragmatica e non prigioniera del passato» (Di giovedì 20 agosto 2020) «Che governo per l’Italia ho in mente? Di centrodestra, naturalmente. Un centrodestra che per vincere, per governare, per essere credibile nel mondo deve avere un profilo liberale, cristiano, garantista, europeista. Quello che solo Forza Italia, rappresentante italiano del Ppe, può rappresentare nella politica del mio Paese. Per questo il nostro ruolo è essenziale, non solo per una questione numerica». Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lunga intervista al settimanale francese L’Express parla di futuro, di alleanze e di come è stata gestita l’epidemia dal governo italiano. «Giorgia Meloni? La stimo e la rispetto. Ha molta energia e determinazione. Viene da una cultura diversa dalla nostra, da una storia che non ... Leggi su secoloditalia

